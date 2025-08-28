Image: Adriano Contreras / Gizmodo

米Gizmodoが、Nothing（ナッシング）の最新フラッグシップスマートフォン「Phone (3)」をレビュー。

日本では、2025年8月28日（木）より販売スタート。価格は、12GB・256GBモデルが12万4800円、16GB・512GBモデルが13万9800円です。

Nothing Phone (3) Image: Adriano Contreras / Gizmodo 個性を発信するためのステートメント・スマートフォン。 長所：目を引くデザイン、遊び心ある「Glyph Matrix」、安定したバッテリー寿命、明るく鮮明な画面 短所：カメラは最上級ではない、ライバルに比べて充電が遅い、チップセットが最新ではない、他社の同スペックよりも高価格

「Phone (3)」はNothingらしさ全開

Image: Adriano Contreras / Gizmodo

Phone (3)は、「これぞまさにNothing」といった製品です。

ロンドンを拠点とするガジェットスタートアップは、OnePlusの元共同創業者・カール・ペイ氏が率いており、透明なガジェットという大胆なデザインで一躍注目を集めました。

新作Phone (3)も特徴的な背面デザインや、非対称に配置されたカメラレンズ、右上にある円形「Glyph Matrix」のスクリーン、AIに重点を置いた「Essential」キーなど、すべてが他社のスマホとは違います。

「目立とう、カッコつけよう」と必死すぎるように見えるかもしれません。実際、それこそがNothingの狙いでしょう。

スペック不足は問題じゃない

Image: Adriano Contreras / Gizmodo

一部ユーザーからは、Phone (3)のチップセットが“2025年のフラッグシップレベル”というには程遠いとか、ディスプレイが最新のiPhoneやSamsung Galaxyには劣るなど、「12万円もする割にスペックが物足りない」という声も挙がっています。

スペック表の数字では競合に及ばない部分があるというのは理解できますが、スペックだけを基準にスマホを選ぶ人は、そもそもNothingというブランドを検討しないはず。Nothingの製品を選ぶことは、言うなれば「自分は群れに従う羊ではない」と世界に示すステートメントなのです。

「欠点」とされるチップセット

Phone (3)には、「Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4」チップセットが搭載されています。より高性能な「Snapdragon 8 Elite」には及ばず、CPUは35%、GPUは44%遅いと言われていますが、こういった数値は日常で普通に使用するなら気にしなくていいレベルです。ごく一部のプロモバイルeスポーツゲーマーには関係があるかもしれませんが、我々一般人には関係ありません。

仮に、昨年のフラッグシップモデルに搭載されていた「Snapdragon 8s（Gen 3）」を選んだとしても性能は大差なく、動作は同じように軽快だったでしょう。

筆者は、Nothingが2022年に初のスマホ「Phone (1)」を発売して以来、モジュラー仕様のCMF廉価版を含めすべてのモデルを試してきましたが、Androidの動作で大きな不具合を感じたことはありません。それはNothingが最高のチップを使ってきたからではなく、独自のNothing OSをユーザー体感に合わせて最適化してきたからです。

Nothingが送ってきた16GB RAM（ベースモデルは12GB RAM）のPhone (3)を操作してみても、Samsung Galaxy Z Fold 7やOnePlus 13と比べて遅いと感じることはありませんでした。アプリはすぐに起動します。ヘビーゲーマーではないものの、『原神』や『崩壊：スターレイル』といった高負荷のゲームも問題なく動きました。8S Gen 4チップを批判する人たちは、ただケチをつけたいだけだと思います。

ディスプレイは「LTPS」で十分

Image: Adriano Contreras / Gizmodo

次に挙げられる不満点はディスプレイです。最大の批判は、Phone 3に搭載された6.67インチの120Hz AMOLEDのスクリーンが「LTPS（低温多結晶シリコン）」で「LTPO（低温多結晶酸化物）」じゃないことでした。LTPOはほぼすべてのプレミアムスマホに採用されており、リフレッシュレートを1Hzまで下げられるため、画面の動きが少ないときに消費電力を抑えられます。

確かに、LTPOのほうがバッテリーの持続時間は長くなるかもしれません。が、そもそもPhone (3)の5,500mAhバッテリーは1.5〜2日持つので、LTPOによる恩恵は大して意味がないように思えます。

カメラの画質は5000万画素

Photo: Raymond Wong / Gizmodo Photo: Raymond Wong / Gizmodo Photo: Raymond Wong / Gizmodo Photo: Raymond Wong / Gizmodo Photo: Raymond Wong / Gizmodo Photo: Raymond Wong / Gizmodo Photo: Raymond Wong / Gizmodo

多くの人はスマホで写真を撮ってもSNSに投稿するだけでしょう。それなら、Phone (3)のカメラは十分なスペックです。メイン・超広角・望遠ペリスコープ、さらに自撮り用まで含めて画質は5000万画素もあります。写真も動画も十分綺麗で、ダイナミックレンジは気にする必要なし、暗いところの撮影も十分明るく写ります。

賛否を呼ぶ独創的なデザイン

Image: Adriano Contreras / Gizmodo

と、ここまでスペックの話をしましたが、一番意見が分かれるのは個性的なデザイン性です。

Phone (1)と(2)に搭載していたLEDストリップ群の「Glyph Interface」を廃止し、Phone (3)では489個のLEDを円形に並べたドットスクリーン「Glyph Matrix」を採用しています。このデザインは“一色で塗られたiPhone”とは真逆の方向性で、しっくりこない人もいるかもしれません。内部の基板のようなパターンが透けて見えるスケルトン要素はやや控えめになりましたが、筆者はPhone (3)の奇抜なデザインにじわじわと魅力を感じています。

Glyph Matrixには、Glyph Interfaceのような派手さはありませんが、ウィジェット的な情報を表示できるなどより機能的になりました。ドットマトリクスの下約5cmにはタッチ対応の感圧ボタンがあり、軽くタップすれば別の機能（ストップウォッチとか）に切り替わり、長押しで機能ごとのアクションが起動します。

現時点では「時間」「バッテリー残量」「ストップウォッチ」などの便利系ツールがありますが、今後さらに増えそうです。

スマホ背面のデザイン的なインパクトは減ったものの、数字やアイコンを表示できる点ではGlyph Interfaceより実用性が高いと思えます。

そのほか「ボトルスピン」「マジック8ボール」「じゃんけん」など「Glyph Toy」というミニアプリもありますが、これらはただの遊び心でしょう。開発者向けSDKは公開されていますが、Nothingのユーザー層がややニッチなので、大きな展開はまだ先になりそうです。

個性を選ぶか、スペックを選ぶか

筆者は、Phone (3)をポケットから取り出すたびに、誰かが「それどこの？」と聞いてくれることを期待しています。実際に、街でPhone (3)をいじっていても知らない人から声をかけられることは今のところありませんが。

Phone (3)は最高スペックを誇るわけではないですが、この端末だけが持つ美学と楽しさがあります（EssentialキーとそのAI「メモリー」機能はいまいちなので、できれば別の機能に割り当てたい）。それが12万円の価値に見合うかどうかは人それぞれでしょう。

同じ服を着て、同じスニーカーを履き、同じダンスチャレンジをTikTokに投稿し、インスタ映えするレストランに行き、右に倣ってiPhoneを使う時代に、Phone (3)には少なくとも現状に挑戦する気概を感じます。