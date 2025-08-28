◇セ・リーグ 巨人3―8広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人の田中将大投手（36）は28日、広島戦（マツダ）に今季7度目の先発登板。史上4人目となる日米通算200勝を目指しマウンドに上がったが、2回で50球を投げ6安打5失点（自責4）で無念の降板となり今季2敗目（2勝）を喫した。チームは今季5度目の4連敗で4日以来となる借金2に。阿部慎之助監督（46）は敗戦後、田中将の次回登板について「ちょっとこれから考えようかなと思います」と語った。

指揮官は、田中将の偉業が懸かったマウンドを振り返り「まあ残念だったけど…」とポツリ。苦しんだ立ち上がりについて「丁寧にいこうとしたのは分かるんだけどね…それでつかまっちゃったし、味方のミスも出ちゃったんだけれど」と評した。

2回KO。その結果を受け、次回登板は間隔を空けるか問われた阿部監督は「ちょっとこれから考えようかなと思います」と語るにとどまった。

また、田中将の登板時に守備のミスが目立つと指摘されると「まあ、ミスしようと思ってしているわけじゃないし…みんな必死に勝とうと思ってるんだから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやっている」と声を絞り出した。

2回のマウンドを降りる田中将は、悔しさを押し殺すように下を向いたままベンチに引き揚げた。

王手をかけた最初の一戦での偉業達成はならなかった。立ち上がりから苦しんだ。初回に1点先制を許し、岸田の6号2ランで逆転に成功した2回には死球と連打で無死満塁のピンチを背負うと、中村奨の遊ゴロを泉口がまさかのファンブル。あっという間に同点に追いつかれた。重苦しい空気の中、マウンドに集まる内野陣。エラーをした泉口が田中将に声を掛けると、尻を軽く叩き励ました。

しかし、その直後に自身の暴投で勝ち越しを許すと、ファビアンに2点適時打を浴び、この回4点を失った。肩を落としベンチに引き揚げた田中将。3回先頭で回って来た打席で代打・浅野が告げられた。わずか2回で降板。野茂英雄（201勝）、黒田博樹（203勝）、ダルビッシュ（206勝）に次ぐ史上4人目となる日米通算200勝の大台到達は次戦以降に持ち越しとなった。