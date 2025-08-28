レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが２８日に自身のＳＮＳを更新。ギネス世界記録の「ＩＣＯＮ」に認定されたことを報告した。

吉田さんはインスタグラムに「ギネス世界記録ＩＣＯＮの認定証をいただきました！」と書き始めた。

続いて、「まさか人生で６つもギネス世界記録を達成して、さらにＩＣＯＮ認定証までもいただけるなんて…」とつづり、認定証を両手で持った写真などをアップした。

さらに「たくさんの皆さんに応援していただいて、目の前の目標をひとつひとつ達成できた結果が、記録になりました！ 本当に感無量です ありがとうございました」と感謝の気持ちもつづった。

最後に、「今後、新たに世界記録を目指すチャンスがあれば、ぜひ挑戦したいです！ これからもどうぞよろしくお願いします」と、新たな世界記録への挑戦に対する意欲も見せている。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「すごい」「さすがです！」「凄すぎ！！」「素晴らしいです」「霊長類最強ー！」「日本の誇りですね」「これからも応援してます！！」といった声が寄せられている。

吉田沙保里さんが現在保持しているギネス世界記録一覧（本人の投稿より引用）

レスリング関連

１）レスリング世界タイトル最多優勝回数（個人）：１６回

２）レスリング世界タイトル最多優勝回数（女子）：１６回

３）レスリング世界選手権の最多優勝回数（女子フリースタイル）：１３回

４）オリンピック女子レスリング軽量級の金メダル最多獲得数：３回

テレビ番組の企画

１）１分間で座って風船を割った最多数：１２３個

２）１分間で椅子に座った最多数：１１２個