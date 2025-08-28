◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-3 ヤクルト(28日、バンテリンドーム)

ヤクルトは中日とのシーソーゲームに敗れ、2連敗を喫しました。

打線は初回、先頭から連打と暴投で無死1、3塁の好機をつかみます。ここで内山壮真選手がレフトへの犠牲フライを放ち、先制に成功しました。

援護をもらってマウンドにあがった先発・吉村貢司郎投手でしたが、連打などで無死満塁のピンチを招き、ボスラー選手の逆転タイムリーを浴びました。

それでも3回、乱調を見せる中日先発・仲地礼亜投手の前にヒットと四球などで2アウト1、2塁をつくると、北村恵吾選手が頭部死球を浴びます。北村選手は打席に倒れ込むも、その後立ち上がり、支えられながら自ら歩いてベンチに引きあげました。仲地投手は危険球退場となり、2アウト満塁でマウンドに迎えたのはルーキーの吉田聖弥投手。この好機を抑えられると、続く2イニングを三者凡退と抑えられました。

それでも6回には先頭・オスナ選手が同点弾を放ち、試合を振り出しに戻します。さらに7回には内山壮真選手が勝ち越しタイムリーを放ちました。

しかし直後の7回裏、好投を続けていた大西広樹投手が乱調。3四球などで2アウト満塁のピンチを招くと、3番手・荘司宏太投手が中日・上林誠知選手の勝ち越しの2点タイムリーを浴びました。

その後はメヒア投手、松山晋也投手の前に得点があげられずゲームセット。2連敗を喫しました。