◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

２位の巨人がＣＳ争いのライバル・広島に敵地で３タテを食らって４連敗。借金も２となった。日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が誤算。２回５失点ＫＯで偉業もお預けとなった。

◆阿部慎之助監督に聞く

―田中将は日米通算２００勝ならず

「うん、まあ残念だったけど」

―立ち上がりから

「丁寧にいこうとしていたのは分かるんだけど、それでつかまっちゃったし、ミスも出ちゃったんだけど」

―次の登板は

「ちょっとこれから考えようかなと思います」

―田中将の試合で守備のミスが目立つ

「ミスしようと思ってしてるわけじゃないしね。みんな必死に勝とうと思ってるから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやってるし」

―試合前は審判団とクロスプレーの確認

「そうですね、確認しました」

―チーム状況苦しい

「とにかくもう連敗止めるしかないので。選手は必死に勝とうと思ってみんなやってるわけだからね。チームでね。負けは僕の責任に、思い切ってやってほしいなと思います」