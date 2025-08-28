【巨人】阿部慎之助監督、４連敗に「止めるしかない」田中将大の次回登板には「ちょっとこれから考えようかなと思います」
◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）
２位の巨人がＣＳ争いのライバル・広島に敵地で３タテを食らって４連敗。借金も２となった。日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が誤算。２回５失点ＫＯで偉業もお預けとなった。
◆阿部慎之助監督に聞く
―田中将は日米通算２００勝ならず
「うん、まあ残念だったけど」
―立ち上がりから
「丁寧にいこうとしていたのは分かるんだけど、それでつかまっちゃったし、ミスも出ちゃったんだけど」
―次の登板は
「ちょっとこれから考えようかなと思います」
―田中将の試合で守備のミスが目立つ
「ミスしようと思ってしてるわけじゃないしね。みんな必死に勝とうと思ってるから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやってるし」
―試合前は審判団とクロスプレーの確認
「そうですね、確認しました」
―チーム状況苦しい
「とにかくもう連敗止めるしかないので。選手は必死に勝とうと思ってみんなやってるわけだからね。チームでね。負けは僕の責任に、思い切ってやってほしいなと思います」