◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ　広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

　２位の巨人がＣＳ争いのライバル・広島に敵地で３タテを食らって４連敗。借金も２となった。日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が誤算。２回５失点ＫＯで偉業もお預けとなった。

　◆阿部慎之助監督に聞く

　―田中将は日米通算２００勝ならず

　「うん、まあ残念だったけど」

　―立ち上がりから

　「丁寧にいこうとしていたのは分かるんだけど、それでつかまっちゃったし、ミスも出ちゃったんだけど」

　―次の登板は

　「ちょっとこれから考えようかなと思います」

　―田中将の試合で守備のミスが目立つ

　「ミスしようと思ってしてるわけじゃないしね。みんな必死に勝とうと思ってるから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやってるし」

　―試合前は審判団とクロスプレーの確認

　「そうですね、確認しました」

　―チーム状況苦しい

　「とにかくもう連敗止めるしかないので。選手は必死に勝とうと思ってみんなやってるわけだからね。チームでね。負けは僕の責任に、思い切ってやってほしいなと思います」