元IZ*ONEキム・ミンジュ、美脚のぞかせるシックなミニ丈ワンピース姿 登壇時には衣装トラブルも
映画『君の声を聴かせて』（9月26日公開）のジャパンプレミアが、28日に都内で行われ、ホン・ギョン、ノ・ユンソ、キム・ミンジュ、チョ・ソンホ監督が登壇した。
ミンジュは、黒のミニ丈ワンピースにヒールを合わせたシックな装いで登場。整ったスタイルと完成されたビジュアルで、会場に集まったファンを魅了した。
……ところが、登壇のタイミングでハプニングが。
先頭で登壇したミンジュが、壇上に上がろうとすると、ヒールのストラップが外れてしまう。
しかし、すぐ後ろにいたホン・ギョンがとっさにフォロー。その紳士的な振る舞いで会場に集まったファンを虜にしていた。
照れ笑いを浮かべながら登壇したミンジュは、久しぶりの来日についてこう話す。
「私はこれまでは、IZ*ONEとしてその活動のために日本に来ていたんですが、久しぶりにまた来日することができて、うれしく思います」
また、自身に起こったハプニングも笑顔で振り返り、
「いつもファンの皆さんが待っていてくださるので、その気持ちに感謝しています。なので、かっこよく登場したかったのですが、先ほど靴の紐がほどけてしまい、申し訳ありませんでした(笑)」と、場の空気を和ませた。
イベント中も、ハートマークや手を振るなどのファンサービスで終始、ファンとのコミュニケーションを楽しんだミンジュ。久々の来日は、ファンとの距離が一段と縮まる温かい時間となった。
