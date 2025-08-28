秋まで使えるこっくりブラウン♡「チュールフリルスカート」の着回し術まとめ

SNS映えするビジュアル服が欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともにボリューミーなチュール素材で軽やかな「チュールフリルスカート」の着回しコーデをご紹介します。ひざ下からがしっかり透けるデザインで重たく見えるのを回避できる、優秀スカートを履きこなしちゃお♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チュールフリルスカート ボリューミーなチュール素材で軽やか。ひざ下からがしっかり透けるデザインで重たく見えるのを回避できる。 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate 小物で遊ぶカジュアルコーデ カジュアルなコーデにフリルをあわせて可愛らしさをアピール。ラフなのに可愛い、シーン問わず着れるコーデ♡ チュールフリルスカートは着回し。BIG Tシャツ 7,700円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）フレアーデニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）シュシュ 1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）メガネ 25,740円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン）ルームシューズ 2,420円／PAUL＆JOE（ワグ インク）



Cordinate ピンクあわせのガーリーコーデ フリル×リボン×ピンクの王道ガーリースタイル。友だちとのお出かけなど映えたい日に大抜擢です！ 右から、中川紅葉、Ray♥Campus Girl・加納美月さん、石井凜さん。 〈右・紅葉〉チュールフリルスカートは着回し。フリルシャツ 8,690円／dazzlin ブレスレット 550円／WEGO リボン／スタイリスト私物 INFORMATION LINA STORES 表参道 住：東京都港区北青山3-10-5 スプリングテラス表参道1F

☎︎：03-6427-3758

営：11:00 〜 23:00（L.O. 22:00）

休：無休

https://linastores.jp/

Cordinate おしゃれ上級者のセットアップスタイル チュールブラウスをあわせれば可愛さと大人っぽさを兼ね備えた最強スタイルに。キャップをプラスしてカジュアルさもプラスして♡ チュールフリルスカートは着回し。チュールフリルブラウス 8,800円／rienda（バロックジャパンリミテッド）アイボリーロゴキャップ 6,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）赤キャップ 3,990円／MANGO



Cordinate 少女感あふれるレトロコーデ どこか懐かしさを感じるヴィンテージライクな雰囲気をつくる♡ 秋先まで着こなせる配色が◎。 チュールフリルスカートは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）フレアーデニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）リング 1,980円／GOLDY 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉