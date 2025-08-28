「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）

巨人は今季５度目の４連敗を喫し、借金は２となった。日米通算２００勝をかけた田中将が先発で２回７安打５失点ＫＯ。２敗目（２勝）を喫した。

田中将は初回から制球に苦しみ、先頭・中村奨に中前打を許すなど２死一、二塁の場面をつくられると、末包に左翼線への適時二塁打を浴びて先制点を献上。だが、本塁突入の一走・小園は本塁憤死となって２点目は許さなかった。

打線は直後の二回１死一塁で、女房役の岸田が左中間席へたたき込む６号の逆転２ランを放ち、田中将の大記録達成を強力に援護する。それでも、この日の田中将は立ち直りの気配が見えない。

１点リードとなった二回の投球も、先頭の坂倉に死球を与えると、菊地、佐々木にも連打を浴びて無死満塁。１死後、中村奨は遊ゴロに仕留めるが、これを遊撃・泉口がファンブルで同点。続くファビアンの初球に暴投で勝ち越しを許すと、ファビアンには２点左前打を打たれた。

田中将は三回の打席で代打を送られて降板。広島戦は３回３失点ＫＯだった５月１日に続き２戦連続で打ち込まれ、２回７安打５失点で降板。今季２敗目を喫し、日米通算２００勝の快挙は次回以降に持ち越された。