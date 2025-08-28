男子U16日本代表がモンゴルへ出発…越圭司は「ディフェンスで前からプレッシャーをかけてハッスル」

男子U16日本代表は8月28日、モンゴル・ウランバートルで開催される「FIBA U16アジアカップ2025」に向けて日本を出発した。大会は8月31日から9月7日まで行われ、初戦は31日（日）のカザフスタン戦（15時ティップオフ、日本時間）となる。全試合はFIBA公式YouTubeでライブ配信される予定だ。

チームは直前の3日間合宿を経て出発。アレハンドロ・マルティネスヘッドコーチの下、白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校1年）が満場一致でキャプテンに就任した。白谷は「最初は戸惑いもあったが、キャプテンとしての自覚を持ち、声をかけてチームを引っ張っている」と語り、初めての大役に意欲を示した。

マルティネスHCは「厳しい戦いになることは分かっている。100パーセントを出し切り、笑顔で終われるようにしてほしい」と強調した。予選で対戦するカザフスタン、サウジアラビア、イランはいずれも情報が限られる難敵であり、「最初の2試合で相手と審判にアジャストし、グループ1位通過を狙いたい。最大の山場は準々決勝であり、勝てば来年のFIBA U17ワールドカップ出場権を得られる」と位置づけた。

メンバーには、インターハイやBリーグ・ユースで実績を積む選手が名を連ねる。今秋から渡米予定の越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）は公式戦から離れているが、「試合勘は問題ない。楽しみな気持ちのほうが大きい」と胸を張った。プレースタイルについて「攻撃では白谷選手を中心に、自分もドライブから得点やパスでチームを動かしたい。一番はディフェンスで前からプレッシャーをかけ、ハッスルすることで貢献したい」と語り、国際舞台での挑戦に意気込んだ。

U16日本代表は、グループDに入り、31日にカザフスタン、9月1日にサウジアラビア、2日にイランと対戦する。その後、順位決定戦や準々決勝を経て、アジア上位に食い込み世界大会出場を目指す。

■FIBA U16アジアカップ2025 大会概要



日程：2025年8月31日～9月7日



開催地：モンゴル・ウランバートル



出場国（予選グループフェーズ組み合わせ）



【グループA】オーストラリア、レバノン、インド、バーレーン



【グループB】ニュージーランド、フィリピン、チャイニーズ・タイペイ、インドネシア



【グループC】中国、韓国、マレーシア、モンゴル



【グループD】日本、イラン、カザフスタン、サウジアラビア

■日本代表 試合日程（日本時間）



8月31日15:00 vs カザフスタン



9月1日12:30 vs サウジアラビア



9月2日12:30 vs イラン



9月4日 準々決勝進出決定戦（予選グループ2位 vs 3位）



9月5日 準々決勝（予選グループ1位 vs 準決勝進出決定戦勝者）



9月6日 準決勝／順位決定戦



9月7日 決勝／順位決定戦