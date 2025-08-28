BE:FIRST「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数が自身最速で1億回再生を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月25日にデジタルリリースされたBE:FIRSTの「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数が自身最速で1億回再生を突破した（レコード会社調べ）。

■「夢中」はフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌

これでBE:FIRSTの1億回再生突破楽曲は、「Shining One」「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」「Mainstream」に続き5曲目となった。

「Betrayal Game」でも共作したシンガーソングライターeillと、音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作された「夢中」は、2025年4月から放送されていたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌として書き下ろされた楽曲。

ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っすぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。

リリース後、各音楽配信サービスでのランキングでも常に上位にランクインをし続け、SNSでも手振り動画や楽曲カバー動画など多方面で楽曲が使用され話題を呼んだ。

また、テレビや夏フェスで披露されると、確かな歌唱力と多幸感溢れるステージで聴く人を魅了。そしてこのたび自身最速でストリーミング全世界累計再生回数が1億回を突破した。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

