首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！ スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡

清楚なスカーフでシゴデキ感をプラス！

使ったのはこのスカーフ！

ベージュの縁取りで水玉模様にクラス感を。清楚な色合わせがお嬢様ライクなドットスカーフ。甘めな柄だからこそ、シルク100％で大人の気品もしっかりと。

スカーフ\11,000/キタムラ

DAY1:ワンピ＋ジャケットにはバッグのスカーフでアクセントを

ジャケットとリンクしたワンピの白配色で全体にまとまりを。着こなしがきれいめなぶん、バッグに付けたカラースカーフで親しみやすさも。

ジャケット\23,980/FRAY I.D ワンピース\27,500/ジャスグリッティー イヤリング\11,000/マージョリー・ベア(ココシュニック 新宿タカシマヤ店) 腕時計\19,800/マトウ(エイチエムエスウォッチストア表参道) バッグ\86,900/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ 銀座店)バッグに巻いたスカーフ\11,000/キタムラ 靴\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

DAY2:クリーンな白ブラウスにスカーフで女性らしさと気品を

出典: 美人百花.com

スカーフ×白ブラウス×黒スカートの正統派コーデに、ドットプリントでレディなエッセンスを注入。端正なスクエアバッグ＆ポインテッドパンプスで知的さも携えて。

スカーフ\11,000/キタムラ ブラウス\4,499/ロペピクニック スカート\15,400/ストロベリーフィールズ(シュガー・マトリックス) 靴\8,900/CHARLES & KEITH バッグ\86,900/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ 銀座店)

掲載：美人百花2025年9月号「『週4でスカーフを使う』茉由OLのお仕事通勤1カ月着回し」

撮影/前田晃(Ｍaettico)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/宮本茉由 構成・文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集