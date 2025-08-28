気温的にはまだまだ涼しい服を手放せないけど、秋っぽさも取り入れたいのが今時期の悩ましさ。それならば、手始めに小物から季節のスイッチを。今すぐマネできる、夏の定番フェミニン服でのコーデサンプルをお見せします♪

夏服に合わせるだけで秋っぽさを演出できる【ボストンバッグ】旬の横長フォルムで今年っぽさをアピール

出典: 美人百花.com

シンプルな黒地ながら、金具使いとゴールドのロゴで華やかさも文句なし。底鋲付きで機能性も◎。

バッグ￥38,500／Samantha Thavasa（サマンサタバサ ルミネ新宿店）

ほんのり透け感がある軽やかなワイヤー素材

出典: 美人百花.com

レディに大人気のワイヤーバッグを、ボストン型で。シンプルながら目を引く新鮮なアクセントに。

バッグ￥89,100／アンテプリマ/ワイヤーバッグ（アンテプリマジャパン）

すべらかなレザーでお育ちよさげに

出典: 美人百花.com

深みあるブラウンに、ゴールドで刻印されたロゴがトラッドな味付け。長めのハンドルが今年顔です。

バッグ￥33,000／ブルーレーベル・クレストブリッジ（SANYO SHOKAI）

掲載：美人百花2025年9月号「『小物』から始める秋コーデ」

撮影／志田裕也 スタイリング／入江未悠 文／高坂知里 再構成/美人百花.com編集部