ふんだんにあしらわれたフリルに、さりげない光沢感、深みのあるカラーetc. ひと足早く秋の気分を楽しめる、新作ブラウスをデリバリー。着こなしの鮮度をぐっと高めてくれるボトム合わせや小物使いもぜひ参考にしてみて。

ビターなブラウンでエアリーなフリルブラウスに秋のムードを宿して

出典: 美人百花.com

【CELFORD(セルフォード)】のブラウンブラウス

立体感のあるラッフルフリルが華やかなチュニックブラウス。ブラウンカラーでも重たくなりすぎない、ほんのり透け感の微光沢素材が今の季節にフィット。

ウエストできゅっと結んだリボンでスタイル美人に。ボトムの花柄スカートもブラウントーンを選んで大人っぽくシックに。

ブラウス￥15,950／CELFORD スカート￥25,300／マイストラーダ ピアス￥18,700／ココシュニック オンキッチュ（ココシュニック） バッグ￥36,300／アンテプリマ/ワイヤーバッグ（アンテプリマジャパン） 靴￥17,600／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年9月号「エレガントなブラウスでまとう夏の終わりのレディムード」

撮影／三瓶康友 スタイリング／入江未悠 ヘアメイク／MAKI モデル／堀田茜 文／井関さやか