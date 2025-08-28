日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「カーネルズデー9ピースバーレル」を9月3日から1週間限定で発売します。

「カーネルの生誕を祝う」商品

同商品は、ケンタッキー・フライド・チキンの創業者カーネル・サンダースの生誕から135周年という節目の年に合わせたバーレルです。「オリジナルチキン」が9ピース入っています。

価格は2290円（以下、税込み）で、単品価格を合算した「積上げ価格」より500円お得です。

なお、同商品を購入すると「おもちカスタードの月見パイ」2個、「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個を各390円でいくつでも購入できます。

同社は「カーネルの生誕を祝う『カーネルズデー9ピースバーレル』で、ケンタッキーならではの味わいをおトクにお楽しみください！ 皆さまのご来店を心よりお待ちしております」とアピールしています。

販売期間は9月9日まで。全国の店舗（一部を除く）で販売されます。