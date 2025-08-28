夏後半戦のワードローブを更新！抜け感のある【ドレープトップス】で楽ちんなのに女っぽく♡
夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪【ドレープトップス】でパンツスタイルを大人レディにドレープセットアップでON・OFF自在に着回し♪
出典: 美人百花.com
トップスがリラクシーなぶん、センタープレスのパンツできちんと感よく調整して。おしゃれさも社会性も両取りできるON・OFF上手なマルチアイテム。
ブラウス×パンツ［セット販売］￥17,600／Mila Owen バッグ\8,690／カシュカシュ（アンビリオン） パンプス￥6,600／ダブルエーオリエンタルトラフィック（ダブルエー）ピンクドレープでパンツを甘めに味つけ♡
出典: 美人百花.com
ベーシックなワイドパンツをピンクドレープで今っぽくアレンジ。ドレープの抜け感でおしゃれを優勢に。
ブラウス￥6,490／リリアン カラット タックパンツ￥13,970／Swingle（Swingle 有楽町マルイ店） バッグ￥19,250、パンプス￥18,150／ともにダイアナ（ダイアナ 銀座本店）
掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」
撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部