夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

【ドレープトップス】でパンツスタイルを大人レディにドレープセットアップでON・OFF自在に着回し♪

出典: 美人百花.com

トップスがリラクシーなぶん、センタープレスのパンツできちんと感よく調整して。おしゃれさも社会性も両取りできるON・OFF上手なマルチアイテム。

ブラウス×パンツ［セット販売］￥17,600／Mila Owen バッグ\8,690／カシュカシュ（アンビリオン） パンプス￥6,600／ダブルエーオリエンタルトラフィック（ダブルエー）

ピンクドレープでパンツを甘めに味つけ♡

出典: 美人百花.com

ベーシックなワイドパンツをピンクドレープで今っぽくアレンジ。ドレープの抜け感でおしゃれを優勢に。

ブラウス￥6,490／リリアン カラット タックパンツ￥13,970／Swingle（Swingle 有楽町マルイ店） バッグ￥19,250、パンプス￥18,150／ともにダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部