買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ショートペプラム×ペンシルスカート】でスタイルアップの叶うコーデをご紹介♡

フリルトップス×ペンシルスカートでメリハリシルエットに裾フリルのボリュームをタイトさで引き算してスタイル美人な印象に♡

出典: 美人百花.com

スカートのスリットで上半身の存在感を軽減させて。白×ブルーの清楚配色で夏らしい爽やかさも演出！

ブラウス￥5,980／オペーク ドット クリップ スカート￥10,890／リリアン カラット ブレスレット￥11,550／Hh（14SHOWROOM） バッグ[10月上旬発売予定]￥31,900／Samantha Thavasa（サマンサタバサ ルミネ新宿店） パンプス￥37,400／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY） モデル／泉里香 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部