人骨のようなものが発見された現場付近＝２８日午後１時１５分ごろ、愛川町三増

神奈川県愛川町三増の資材置き場で今月中旬、置かれていた袋から人骨のようなものが複数見つかっていたことが２８日、分かった。資材置き場の管理者が発見し、２０日に厚木署に届け出ていた。県警は人骨かどうか鑑定を急ぐとともに経緯を調べている。

署によると、管理者の男性が１９日正午ごろ、資材置き場に置かれていた不審な袋４つを発見。うち１つから人骨のようなものが見つかったという。

男性は同日中に同署高峰駐在所（同町）を訪れたが警察官が不在だったため、翌２０日午前８時２５分ごろに再訪し、届け出た。

管理者の男性によると、袋には頭蓋骨のようなものが４つ、大腿（だいたい）骨のようなものが複数入っていた。いずれも茶色に変色して血や肉片は付着していなかったが、土が付いていた。

県警は２８日に司法解剖を実施。鑑定を進めているが、土葬された遺体が白骨化し、何らかの理由で掘り返された可能性も視野に経緯も調べている。

現場一帯は、自動車修理会社などを経営する外国人複数人が、資材置き場などとしてそれぞれ借りて使用している。袋が置かれていた場所を借りている男性は神奈川新聞社の取材に「知っていることは警察に全て話した。それ以上話すことはない」と話した。

現場は圏央道の相模原愛川インターチェンジ（ＩＣ）から西に約４・５キロの畑や住宅が点在する地域。近くに住む７０代男性は「２０日に多くのパトカーが集まってきた。何があったのか」と不安そうな表情を浮かべた。