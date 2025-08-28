【50代ヘア】白髪ぼかし◎シャレ見え◎な「最強ボブ」見つけたーッ！！

白髪や髪のボリューム感が気になり始める50代。だからこそ、ただ整えるだけでなく、似合わせとおしゃれのバランスが大切です。今回は「Litze osaka」スタイリスト@kaito_litze.osakaさんのInstagram投稿から、大人の髪を美しく見せてくれるボブスタイルをご紹介。カラーやカットの工夫で白髪も自然になじみ、垢抜け感も狙えるラインナップは必見です！

柔らかい揺れ感が今っぽい、レイヤーボブ

最初にご紹介するのは、ウェーブをプラスした、肩にかかる長さのレイヤーボブ。ベースはまろやかなブラウン。やさしく髪になじむ色味が、全体を落ち着いた印象に見せてくれます。白髪ぼかしのハイライトはコントラストを控えめに仕上げているため、自然に溶け込み、上品な立体感を演出しています。

シャープすぎない、やわらかボブウルフ

続いてご紹介するのは、ボブをベースに、襟足をしっかり作ってウルフ風に仕上げた個性派のスタイル。フェイスラインにはやわらかなレイヤーが入り、横顔も美しくみせてくれそうです。極細のハイライトは暖色系ブラウンにやさしくなじみ、親しみやすい雰囲気に。ベースラインが均一でない分、動きが生まれて、軽やかな印象に仕上がりました。

落ち着き重視なら、グレージュの切りっぱなしボブ

切りっぱなしボブに、落ち着きのあるグレージュカラーをのせたスタイル。全体に極細のハイライトが入っているものの、ベースカラーとのコントラストは少なめ。ぱっと見ではわからないほど自然に溶け込み、控えめな立体感を演出します。髪色に明るさを出したいけれど、派手さは抑えたいときにおすすめです。

自然な明るさをまとう、外ハネくびれボブ

最後にご紹介するのは、ベースのブラウンに、ベージュ系ハイライトを細かく重ねたスタイル。全体にくびれのある外ハネシルエットで、首まわりはすっきり見せつつ、大人っぽいラフさを演出しています。ハイライトの陰影で髪全体に奥行きが生まれて、シャレ感漂うスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里