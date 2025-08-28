政治評論家の田崎史郎氏が２８日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では続投姿勢を崩さない石破茂首相に対して、自民党内で石破おろしの動きが強まって前倒し総裁選を要求する流れとなるも、自民党総裁選管理委員会が、要求する場合は記名のうえ書面持参、要求した議員の名前を公表すると決定したことを伝えた。

前倒し総裁選を要求するかの意思確認は９月８日が見込まれ、田崎氏は、氏名公表について「議員がどういう行動をしたかが明らかになるわけですから、歓迎すべきこと。ただし本番の自民党総裁選の時にもやってほしい。誰が誰に投票したかをちゃんと公表してほしい」と述べた。

前倒し総裁選が実施されるかは「今のところ分からない」としたうえで、９月８日に先立って９月２日に参院選の総括が両院議員総会で発表される見込みであることを指摘。注目される森山裕幹事長の進退について「そこで森山さんが辞めるのか辞めないのか。森山さんがもし辞められないということになったら、そこまでやるか！ってことで、反石破の動きが加速していくように思います」と語った。

現状、森山幹事長は辞任すると思うかと聞かれると、田崎氏は考え込んで「辞め…られないんじゃないかなと見てますね」と述べた。

司会の八代英輝弁護士が「ああっ！そちらに変わられましたか？」と反応すると、田崎氏は「（これまでも）いやいや辞められるとは言ってないよ」と返して笑わせた。

「どちらか分からないって状況から、最近の森山さんの動き見てると、森山さん自身は辞表は提出する、でも石破さんから慰留されたら残ってしまう。結局、何もなかったということになりかねないなと思って見てます」と語った。