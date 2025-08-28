8月28日までに、5児の母となった辻希美がブログを更新。8月8日に誕生した次女との近況などを公開した。

【写真】「baby友と初対面」赤ちゃんが並んだほっこりSHOTも公開

辻は、8月27日の投稿にて、「朝の私達」「あったかい」とコメントすると、自身の隣で眠る次女と、そこに寄り添うように横になっている三男の姿を公開した。

さらに、翌28日の投稿では、「昨日はめいめいチャンネル親子が 我が家に遊びに来てまして」「約1カ月違いのbaby友と初対面 しました」と報告すると、次女と、それより1ヶ月早く生まれたという友人の赤ちゃんの2ショットを掲載。

続けて、友人の長女と三男も同い年で誕生日が1ヶ月違いであるとして、「7年ぶりに妹もまた1カ月違いという奇跡」と子供らの共通点について触れた。

また、三男らが生まれた当時も今回と同じように写真を撮っていたと振り返ると、「2人ともデジャブかな?!ってくらい コア、めいめいに似てて本当に 気持ちが7年前にタイムスリップしました」「たまらん」と心境を綴っていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、今年8月に誕生した次女が加わり、5児の母となった。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより