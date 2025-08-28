プレーを見てみたい「学生時代にサッカーをしていた芸能人」ランキング！ 2位「竹内涼真」、1位は？
All About ニュース編集部は8月4〜5日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「学生時代にサッカーをしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「プレーしているところを見てみたい学生時代にサッカーをしていた芸能人」ランキングを紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位は、竹内涼真さんでした。
俳優やモデルとして活躍する竹内さんは、2018年の「第41回 日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞。その後は多数の作品で主演に抜てきされ、2025年10月スタートの新ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でも主演を務めます。5歳から20歳までサッカーに打ち込んでいたという竹内さんは、高校時代には東京ヴェルディのユースチームに所属していました。
回答者からは、「ヴェルディユース出身なので、その腕前を見てみたいから」（30代男性／大阪府）、「高校時代に東京ヴェルディユースに所属していた実力者のプレーを見たい」（60代女性／滋賀県）、「元サッカー選手志望だけあって、実力も本格的。試合に出る姿が本当に見応えありそうだから」（50代女性／兵庫県）、「芸能人でサッカーが一番うまいと言うと名前が挙がる人のトップ3だと思うから」（40代女性／長野県）などのコメントが集まりました。
1位は、明石家さんまさんでした。
お笑いタレントとして確固たる地位を確立している明石家さんは、70歳となった現在も第一線で活躍。主なレギュラー番組には『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）や『ホンマでっか！？TV』、『さんまのお笑い向上委員会』（ともにフジテレビ系）などがあります。高校時代はサッカー部に所属しており、2024年には『NHKスイッチインタビュー』で男子日本代表の森保一監督と対談しています。
回答者からは、「あまり想像がつかないから」（30代女性／静岡県）、「性格がプレイにどう反映されるのかが気になるから」（20代女性／愛知県）、「ギャグのノリがすきな大御所ですが、どんなサッカープレイなのかも気になります」（40代女性／東京都）、「昔どんなふうにサッカーをしていたのか気になるからです」（20代男性／東京都）、「しゃべり以外のところも見てみたい」（50代男性／徳島県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
