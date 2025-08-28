『ハリポタ』スネイプ役の土師孝也さん死去 ハリー・ポッター役の小野賢章ら声優仲間・業界が追悼「小さい頃から会うたびに元気か？って」
映画『ハリーポッター』スネイプ役などで知られる声優・土師孝也さんが27日、心筋梗塞のため死去した。72歳。代表取締役社長をつとめていたアプトプロが28日、発表した。これを受け、ハリー・ポッター役の小野賢章らが自身のXを更新し追悼するなど、声優仲間・業界関係者が突然の別れを惜しんでいる。
【写真】土師さんが声をあてたセブルス・スネイプ
土師さんの訃報は同社の公式サイトで、「【訃報】土師孝也」と題し、「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳） 令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と報告
土師さんは、9月8日生まれ、東京都出身。『ハリーポッター』のスネイプ先生、『北斗の拳』のトキ、『NARUTO』角都、『名探偵コナン』のジェイムズ・ブラック、『SPY×FAMILY』のドノバン、『ダイの大冒険』のバーンなど、多数の作品に出演。また、アラン・リックマン、アレック・ボールドウィンの吹き替え声優としても多数の作品に出演した。
今回の訃報にハリーポッター役の小野賢章はXで「土師さん、小さい頃から会うたびに元気か？って気にかけてくださって、毎回会うときは嬉しくて嬉しくて。お茶目な土師さんが大好きでした。土師さん、お疲れ様でした！ゆっくり休んでくださいね」と追悼。
共演経験のある関智一は「土師さん、同じ誕生日同士だといって仲良くして下さり嬉しかったです。子供の頃、末広亭で落語を観るのが大好きだった土師さん。もっとお話し聴きたかったです。土師さん、ありがとう御座いました。お疲れ様でした！！」と思い出。
上田燿司は「ホント最近にお仕事ご一緒させていただいたところでした お会いすると「お〜燿司」…これがまた良い声で寂しいです 本当お世話になりました」、斎賀みつきは「嘘…局長…言葉がありません…信じたくないけど…ご冥福をお祈りいたします…」と突然の別れを惜しんだ。
緒方恵美は「最後にお目にかかったのは異修羅 。待ち時間ロビーでめっちゃ長話して。昔と今の環境、いろんな話を。ご自身なりの落とし所を見つけて生きられている「今」を聞けて、嬉しかったのにーー円熟味を更に増した土師さん節を間近に聴けたけどもっともっと聴きたかった。残念です…どうか」。
梶裕貴は「新人の頃からご一緒させていただく機会が度々ありつつも、役名もない自分のことなんか当然覚えてくださっていないだろうと思っていたのに、初めてメインの役どころで共演させていただいた際、あらためてご挨拶したところ、「すっかり売れっ子になっちゃって〜」と、担当キャラとはかけ離れた優しいお声でお言葉をかけてくださり、体中が熱くなるほど嬉しかったのを覚えています」と回顧。
「それ以降も、ことあるごとに「忙しすぎて体壊すなよ」「適当でいいんだよ適当で」と僕を案じるお言葉をかけてくださったり、「結婚おめでとう」「あの梶がパパか〜」などと、人生の節目をお祝いしてくださったりしました。お会いする度に「子どもちゃんいくつになった？」と気にかけてくださり、娘の写真をお見せすると、これ以上ないくらいのあたたかい笑顔で「かわいいじゃない」と言ってくださって。役者の大先輩として大尊敬なのはもちろんのこと、どこか勝手に親戚のような親しみを持っておりました。今、とてもとても寂しいです。土師さんの、存在感。忘れません。ずっと心と脳に刻まれています。ゆっくり休んでくださいね。本当にお疲れ様でした！超かっこよかったです！大好きです！」と長文で思い出を振り返った。
千葉翔也は「公にすみません 初主演現場で誰よりもかっこよく作品を象徴するお声で、お茶目で、話したいからと作品ラジオもOKしてくださり。10年越しでも覚えていてくださり 去り際のお声がけが本当に嬉しく胸を張り話せる己になれていたらよかった 心から尊敬していました 土師さん本当にありがとうございました」と土師さんの人柄を伝えた。
出演作品の『オーバーロード』公式Xも「TVアニメ『オーバーロード』にてフールーダ・パラダイン役を演じる土師孝也さんのご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、安らかな旅立ちでありますようお祈りいたします」。
『ドラゴンクエスト』公式Xは「『ドラゴンクエスト』シリーズにおいてバラモス役を演じてくださった声優・土師孝也さんがご逝去されました。キャラクターに魂を宿してくださったそのお声は、作品にかけがえのない彩りを与えてくださいました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」。
『GUILTY GEAR OFFICIA』公式Xも「スレイヤー役をご好演頂いた、土師孝也さんが逝去されました。生前のご厚誼に深く感謝するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます」、『転生したらスライムだった件』公式Xも「ガゼル・ドワルゴ役を演じられた声優の土師孝也さんが、8月27日にご逝去されました。長きに渡り作品を支えてくださったご活躍への感謝と共に、心よりのご冥福をお祈り申し上げます」と業界全体で追悼している。
