「ビックリする」ギャル曽根、“反抗期”息子の横顔ショットに反響！ 「カッコイイ」「もう手が大人」
タレントのギャル曽根さんは8月27日、自身のInstagramを更新。イケメンな雰囲気が漂う、息子の横顔ショットを公開しました。
【写真】ギャル曽根の“反抗期”イケメン息子
コメントでは「髪型めっちゃカッコイイ」「カップの持ち方イケメン ポテンシャル高いですね」「もう手が大人だね」「きっとイケメンなんだろうなぁー」「コーヒーがさまになってる!!ってビックリ思いながらの、緑茶かぁ〜ってなりました(笑)」「イケてる」「めっちゃお洒落さん かっこいい髪型やし雰囲気も良い感じやん」「すごい大きくなっててビックリするー！」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「緑茶かぁ〜ってなりました(笑)」ギャル曽根さんは「めちゃくちゃ素敵な髪型にしてもらってるじゃないか!! ありがとうございました 一丁前にコーヒーみたいなカップで緑茶飲んでます #息子 #中学生 #反抗期」とつづり、1枚の写真を投稿。息子の横顔ショットです。美容院でカットしたようで、とても格好いいヘアスタイルになっています。シンプルな黒いTシャツや、“コーヒーみたいなカップ”の持ち方もおしゃれで洗練されています。
「娘と息子」6月18日には「娘と息子。#可愛がり #中1男子」とつづり、娘を抱っこする息子の写真を投稿していたギャル曽根さん。こちらも、イケメンな雰囲気が漂っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)