タレントのギャル曽根さんは8月27日、自身のInstagramを更新。“反抗期”の息子の横顔ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ギャル曽根さん公式Instagramより）

【写真】ギャル曽根の“反抗期”イケメン息子

「緑茶かぁ〜ってなりました(笑)」

ギャル曽根さんは「めちゃくちゃ素敵な髪型にしてもらってるじゃないか!!　ありがとうございました　一丁前にコーヒーみたいなカップで緑茶飲んでます　#息子　#中学生　#反抗期」とつづり、1枚の写真を投稿。息子の横顔ショットです。美容院でカットしたようで、とても格好いいヘアスタイルになっています。シンプルな黒いTシャツや、“コーヒーみたいなカップ”の持ち方もおしゃれで洗練されています。

コメントでは「髪型めっちゃカッコイイ」「カップの持ち方イケメン　ポテンシャル高いですね」「もう手が大人だね」「きっとイケメンなんだろうなぁー」「コーヒーがさまになってる!!ってビックリ思いながらの、緑茶かぁ〜ってなりました(笑)」「イケてる」「めっちゃお洒落さん　かっこいい髪型やし雰囲気も良い感じやん」「すごい大きくなっててビックリするー！」と、称賛の声が寄せられました。

「娘と息子」

6月18日には「娘と息子。#可愛がり　#中1男子」とつづり、娘を抱っこする息子の写真を投稿していたギャル曽根さん。こちらも、イケメンな雰囲気が漂っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)