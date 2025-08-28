女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（42）と登坂絵莉さん（31）が、28日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後8・05）にゲスト出演。2016年のリオデジャネイロ五輪を振り返った。

04年アテネ、08年北京、12年ロンドンの3大会連続で金メダルに輝いた吉田さん。リオで4連覇を目指したが銀メダルで、号泣しながら「ごめんなさい」を繰り返す試合後のインタビューが話題になった。

登坂さんは小学生の時から吉田さんを慕う関係。自他ともに認めるポジティブ思考な吉田さんについて「落ち込んでるとこってほんとに見たことない。それこそリオで負けた時ぐらいじゃないですか」とし「沙保里さんと2人部屋だったんですよ。沙保里さんを待ってたんですけど寝ちゃってて。朝方4時ぐらいに目が覚めたら、沙保里さんがまだ泣いてて」と証言した。

これに吉田さんも「絵莉が前日に金メダル獲ってたんです。私が部屋に帰ってずっと泣いてたら、絵莉がそれ見て泣き出して。“あっ、金メダル獲った子泣かせたらダメだ”って思って。“絵莉は金メダル獲ったんだから泣かなくていいんだよ。私も泣かないように頑張るから”みたいな感じで」と説明した。

続けて「一緒に金メダルを獲ろうって言って頑張ってたんで、そこも約束が果たせなかったっていうことで。目が合った瞬間ね、ワーッて泣いて」と振り返った。