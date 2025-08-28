生成AIは判断も意思決定もしてくれない！ AI時代に必須の「論理的思考力」をどう鍛える？
AI時代に欠かせない「論理的思考力（ロジカルシンキング）」を、MECE（ミーシー）やロジックツリーなどのフレームワークと生成AIの活用を組み合わせ、誰もが実践・習得できるよう体系的に解説します。ビジネスや日常で差がつく「考える力の新常識」を身につけましょう。
【画像】転職する理由をAIがロジカルに整理した結果
なぜ「論理的思考」がAI時代の必須スキルなのか？AIの急速な進化によって求められるのは、単に「新しいツールを使いこなす力」ではなく、それをどう使いこなすかを見極める「思考の力」です。
データ入力 → パターン認識・分析 → もっともらしい答え
↓（答えを受け取る）
【 人間（意味付け・判断）】
この答えは正しいか？→文脈や目的に照らして考える→納得して行動に移す
また、AIという外的な力に向き合うには、まず内なる自分を理解しなければなりません。
AIは強力な道具ですが、その使い方を決めるのは人間です。直感や経験だけでは対応しきれない問題にこそ、論理的思考という「型」が力を発揮します。そのために必要な要素が次の3点です。
・ゴールを明確にする
・要素に分解する
・根拠をもって判断する
AIと対話しながら選択する力、それがこれからの時代に求められているのです。
論理的思考とは=「なんとなく考える」から「筋道の通った考え方」へ論理的思考（ロジカルシンキング）とは、直感や雰囲気に流されず、理由と根拠に基づいて考える力です。「なんとなく考える」→論理的思考のろ過装置→「筋道の通った考え方」の具体例を示すと次の通りです。
・Aさん（なんとなく考える）
「仕事の効率が悪い気がする。とりあえずタスク管理アプリを使ってみよう。」
・Bさん（論理的に考える）
「仕事の効率が悪い。その理由は会議が多い、メールに時間がかかる、優先順位が曖昧などが考えられる。まずは無駄な会議を減らそう。」
このようにBさんは問題を要素に分解し、優先順位を明確にして行動に移しています。
論理的思考を身に付ける3つのポイント--初心者でも今日からできる基本習慣論理的思考は「型」として誰もが習得できるスキルです。その中核として、「ゴールから考える」「要素に分解する」「根拠を明確にする」という3つが基本となります。
この“思考の型”が習慣になれば、日常の迷いが減り、判断が加速します。
フレームワークとは？ 論理的思考を「見える化」する“型”の力フレームワークとは、複雑な情報や課題を整理・構造化し、「どこから・どう分けて・何を考えるか」を明確にするための“思考の枠組み”です。
▼ロジックツリーで問題を深掘りする（フレームワーク例）
ロジックツリーは、問題を「原因」や「要素」に階層的に分解していくフレームワークです。木の枝のように広がる構造で、全体と部分の関係が視覚化されます。
論理的思考を用いたプロンプト事例ここからは実際に論理思考（ロジカルシンキング）を用いたプロンプトを紹介します。
【事例】日常生活（片付かない部屋の問題）のプロンプト例
「部屋がいつも片付かない理由を、要素に分解して、ロジカルに整理してください。行動につながるようにアドバイスも加えてください。」
【AIの模範回答】
さらに他のシーン（教育、人間関係、ライフプランなど）でもロジカルシンキング×生成AIをぜひ試してみてください。
(文:瀧内 賢（SEO・SEMを学ぶ ガイド）)