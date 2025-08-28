MINAMI、プライベート写真流出を謝罪「相手へのプライバシーに関する詮索や拡散はお控えください」
【モデルプレス＝2025/08/28】インフルエンサーのMINAMIが28日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートの写真が流出した件について謝罪した。
【写真】MINAMIの謝罪投稿
MINAMIは「今、私のプライベートな投稿が拡散されてしまっている件について」とSNS上でMINAMIと男性との2ショット写真が拡散されていることに言及。「これは完全に私の不注意によるものです。この件でファンの皆様にご心配やご迷惑をお掛けしてしまったことに関して、本当に申し訳ございません」と謝罪し「それと同時に沢山の温かいメッセージ、本当にありがとうございます」とファンへの感謝も伝えた。
「どうか相手へのプライバシーに関する詮索や拡散はお控えください」と注意喚起した上で「改めて自分自身の管理の在り方、自分の立場を真剣に見直していきます」としている。「最後に私も皆さんの幸せを願っていますし、とてもとても大好きです これからもよろしくお願いします」と呼びかけている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
【写真】MINAMIの謝罪投稿
◆MINAMI、流出を謝罪
MINAMIは「今、私のプライベートな投稿が拡散されてしまっている件について」とSNS上でMINAMIと男性との2ショット写真が拡散されていることに言及。「これは完全に私の不注意によるものです。この件でファンの皆様にご心配やご迷惑をお掛けしてしまったことに関して、本当に申し訳ございません」と謝罪し「それと同時に沢山の温かいメッセージ、本当にありがとうございます」とファンへの感謝も伝えた。
「どうか相手へのプライバシーに関する詮索や拡散はお控えください」と注意喚起した上で「改めて自分自身の管理の在り方、自分の立場を真剣に見直していきます」としている。「最後に私も皆さんの幸せを願っていますし、とてもとても大好きです これからもよろしくお願いします」と呼びかけている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】