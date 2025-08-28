¡Ö£¹Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×±ûÀî¤«¤³¾×·âÈ¯É½¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡ÖºÇ¶¯¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¼õ¾Þ¤Î¥â¥Ç¥ë±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÌÀÆü8¡¿29(¶â)È¯Çä¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·ÇºÜ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÆ±»þÈ¯Çä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¥á¡¼¥¯»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯ÅÙ¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ï¡¼¥É¾Þ¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»¨»ï¤Î·ÇºÜ¤ä¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Öº£Æü¤ÎÌë¤ËÂç»ö¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼°úÂàÈ¯É½¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
±ûÀî¤Ï¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢17Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Öau¡×¤Î¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£¹ñÆâÌó400¿Í¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤é¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¿Íµ¤NO¡¦1¤ò·è¤á¤ëÁíÁªµó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å°Ì5¿Í¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡Öraffinee Lady¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Ø¤ÎºßÀÒ·Ð¸³¤äÈë½ñ¸¡Äê¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¾Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡£¡Ö9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤«¤³ÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ä³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±Æ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå¡¢¿¶¤êÂµ¡¢Íá°á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£