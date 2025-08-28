「攻めるねぇ」のん、赤髪姿の最新ショット公開！ 「カッコ可愛いのん」「めっちゃ髪色映えていい」
俳優・アーティストののんさんは8月27日、自身のInstagramを更新。赤髪姿の最新ショットを披露しました。
【写真】のん、赤髪姿の最新ショット
ファンからは、「カッコいい！」「ナイスです」「めっちゃ髪色映えていい！！」「のんちゃんカッコ可愛いのん」「赤毛のノン」「ニットのドレス とても素敵で」「攻めるねぇ」「のんさんにしか着こなせないカッコ良い衣装」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】のん、赤髪姿の最新ショット
「赤毛のノン」のんさんは「ニットのドレス #オフショット #Renarrate」とつづり、赤髪姿のソロショットを3枚投稿。自身の新アルバム『Renarrate』のビジュアルのようです。白いニットドレスを着ており、真っ赤な髪がとても映えています。1枚目ではクールな表情を見せながら、手でハートを作った“カッコかわいい”ポーズを披露。2枚目は、白いギターを持った全身ショットです。普段のキュートな印象とは異なり、とてもセンシュアルでカッコいい姿に魅了されてしまいます。
ツアービジュアルを披露7月14日には「新アルバムのライブやるよ。 こちらツアービジュアル」とつづり、赤髪姿のツアーポスター画像を公開していたのんさん。ファンからは、「いいビジュだなぁー」「最高です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)