◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-3 ヤクルト(28日、バンテリンドーム)

中日はヤクルトとのシーソーゲームを制し、同一カード勝ち越しを決めました。

先発マウンドにあがったのは今季初登板となった仲地礼亜投手。しかし初回の先頭から連打を浴びると、暴投で無死1、3塁のピンチを招き、犠牲フライで先制を許します。

それでも中日打線は直後に反撃。対するヤクルトの先発・吉村貢司郎投手の前に、連打などで無死満塁の好機をつかむと、ボスラー選手のタイムリーなどで逆転しました。

しかし先発・仲地投手はその後も乱調を見せ、3回までに4四球を記録。3回の2アウト1、2塁の場面では、頭部死球を与え危険球退場となりました。これで迎えた2アウト満塁のピンチ。急きょマウンドにはドラフト2位ルーキー・吉田聖弥投手があがります。吉田投手はここをセンターフライに打ち取り無失点で脱すると、2イニング連続の三者凡退と好投を見せました。それでも6回にはヤクルト・オスナ選手の同点弾を浴び失点。7回には3番手・齋藤綱記投手が勝ち越しタイムリーを浴びました。

それでも直後の7回裏には、好投を続けているヤクルト・大西広樹投手の乱調により2アウト満塁の好機をつかんだ中日打線。マウンドは3番手・荘司宏太投手にスイッチするも、上林誠知選手が勝ち越しの2点タイムリーを放ちました。

その後はメヒア投手、松山晋也投手が無失点リレー。わずか1点のリードを守り切り勝利しました。