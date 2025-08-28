●広瀬や山口では今年の猛暑日日数が40日超…最多記録更新が迫る

●あす29日(金)～今週末にかけて 猛暑日続出の見込み

●9月もまだまだ高温傾向続く

きょう28日(木)の県内は、は日中、各地で強い日ざしが照りつけ、猛烈な暑さも復活…山口市内や、岩国市錦町広瀬で最高気温35度以上の猛暑日となりました。今年、山口は41日目、広瀬は43日目の猛暑日となります。





猛暑日の年間の最多日数は山口や広瀬も、去年に記録した47日で、この記録更新間近…というところですが、去年は8月を中心に9月も猛暑日が続出したことでの最多記録でした。

今年は、異例の早さの梅雨明けで6月のうちから猛暑日を観測。そして先月、今月と猛暑日を重ね、去年の8月が終わる時よりも早いペースで増えています。その点では、今年の方が去年より暑さのレベルは上を行っている、と言えます。





あす29日(金)、そして今週末も、山口や広瀬では猛暑日をさらに積み重ねることに。気温が上がるほど一部夕立もありそうですが、それより、とにかく猛暑に対して、引き続き入念な暑さ対策で8月を健康に締めくくって頂きたいと思います。





なお、きょう28日(木)、気象台から1か月予報が発表されました。おおむね9月の天候の見通し、といったところですが、まだまだ真夏の延長戦…空模様は多少不安定な日がある、とみられるものの、気温はかなり高めの傾向が当分おさまらない見通しです。



まだまだ長い暑さとの戦いを見据えて、体調管理など十分お気を付け下さい。





あす29日(金)もまだまだ真夏全開の空。日中は各地で強い日ざしが照りつけて、最高気温は35度に届く猛暑日の地点が続出する可能性があるなど、体力を消耗する暑さが続きます。夕立は、あってもごく一部にとどまるでしょう。





あす29日(金)の県内には今のところ「熱中症警戒アラート」は出ていませんが、真夏さながらの危険な蒸し暑さは続きますので、体調の変化には十分気を配りながら、お過ごしください。





8月最後の週末も夏空と猛烈な暑さ…一方で所々で夕立もある、少々不安定な天気にも注意が必要です。来週、9月に入ると湿った空気の流れ込みが多くなり、度々気まぐれな雨がある不安定な天気の日が増えそうですが、日中の気温は猛暑日になるかどうか、というところまで上がるなど、まだまだ高温傾向は当分続きそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

