久保史緒里、ドラマ現場での“見たことない藤森慎吾”に戸惑う…名前も呼んでくれない
アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24歳）が、8月27日に放送されたラジオ番組「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。ドラマで共演しているオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「すごい見たことない藤森さん出してこられちゃって」戸惑ったと語った。
乃木坂46・久保史緒里と連続ドラマW「怪物」（WOWOW）で共演しているオリエンタルラジオ・藤森慎吾が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
久保によると、藤森とはNHKのラジオ番組「らじらー！」でもときどき一緒になり、「しーちゅわーん、かわいいねえ〜」というスタンスの藤森しか見たことがなかったため、シリアスなサスペンスドラマでの藤森は「しーちゃんとか言わないし、名前も呼んでくれなかった。久保ちゃんも久保さんもなく、名前も呼んでもらえず、なんか『他の（乃木坂46）メンバーと夏休みどっか行った？』とか、すごい見たことない藤森さん出してこられちゃって、私が戸惑うっていう感じだった」と話す。
藤森は「『らじらー！』以外で乃木坂46のメンバーさんに会った時のスタンス？ こっちもね、なんていうか気をつかう部分あるんだって。ドラマ『怪物』の現場で本当なら俺だって行きたい。しーちゅわーん！なんて行きたいよ。『今日もなんか甘々で頼むよ！』なんて言いたいけど、それをさ、パッと見た現場の他のスタッフさんどう思うだろうとか。久保ちゃんも『いや、ちょっと藤森さん、それは『らじらー！』だけにしといてくださいよ』っていう思いなのかもしれないしっていうこといろいろ考えたら、緊張してた」と説明した。
