◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

２位の巨人がＣＳ争いのライバル・広島に敵地で３タテを食らって４連敗。借金も２となった。

日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が誤算だった。

ＮＰＢで１２１勝、ＭＬＢで７８勝を挙げてきた右腕は初回、先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁のピンチを背負うと２死後、末包に左越え適時二塁打を許し、１点を先制された。

２回、女房役・岸田行倫捕手の左中間スタンドに飛び込む６号２ランで逆転したものの、その裏に乱れた。

先頭の坂倉に四球、菊池、佐々木の連打で無死満塁のピンチを背負うと、１死後、中村将の遊ゴロを泉口友汰内野手がはじく適時失策で同点に。さらにファビアンの打席で田中自身が暴投。勝ち越しを許すと、ファビアンには左前への２点適時打を浴び、この回、４失点で逆転を許した。

田中は２回までに６安打を許し５失点。３回の攻撃で代打・浅野翔吾を送られ降板。偉業達成は次回以降にお預けとなった。

一方的な展開になりかけたゲームの中、２番手登板の又木鉄平投手が３、４回の２イニングを無失点の好投。三番手・石川達也投手も５回を無失点で切り抜けると、６回、先頭の吉川尚輝内野手が左前打で出塁。泉口も右翼線二塁打で続き無死二、三塁とすると、岡本和真内野手の遊ゴロの間に吉川が生還。１点を返した。

しかし、その裏にイニングまたぎの石川がモンテロに中前適時打を許すと、７回にも４番手・船迫大雅投手が中村将に２ランを被弾した。

打線は広島先発の２年目左腕・高に抑えられ３勝目を献上。打撃で圧倒される完敗を喫した。