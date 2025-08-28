横浜市役所（資料写真）

横浜市の児童相談所で一時保護中の男児を盗撮したなどとして、市は２８日、不同意わいせつなどの疑いで、２０代の男性職員が県警に書類送検されたと発表した。今後、処分する方針。

市によると、職員は会計年度任用。６月に一時保護所で夜間見回りをしていた際、就寝中の１０代男児のズボンをずらして私用スマートフォンで尻を撮影するなどした、としている。

この４日後、男児が別の職員に「部屋に入って撮影されて怖い思いをした。部屋を替えてほしい」などと相談して問題が発覚。市は県警に通報するとともに、職員を出勤停止とした。

県警は任意で調べを進め、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反、児童買春・ポルノ禁止法違反で書類送検。８月１９日に市に連絡した。

市の聞き取りに対し、職員は「高揚感が大きくなり、気持ちを抑えきれずにやってしまった」と説明。男児の尻や顔の写真を約１０枚撮影し、昨秋にも夜間見回り中に別の男児２人の顔を撮影したなどと話しているという。

２８日に市役所で会見した市こども青少年局の福嶋誠也局長は「子どもが安全安心に過ごせるべき場所で重大な事案が発生してしまい、深くおわび申し上げたい」と謝罪。再発防止策の検討を進める意向を示した。