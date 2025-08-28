◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

広島は、２位・巨人を相手に同一カード３連勝に成功した。今季５度目で巨人戦だけで３度目。５月１３〜１６日以来１０４日ぶりの４連勝。３位・ＤｅＮＡまで１ゲーム差から変わりないが、２位まで２・５差に接近した。

打線が、田中将に襲いかかった。初回２死一、二塁から末包が先制の適時二塁打。１点を追う展開となった２回は２安打１死球などで１死満塁とし、敵失で同点に追い付き、暴投で勝ち越し。さらに１死二、三塁からファビアンが２点打。２回までに５点を奪い、日米通算２００勝の偉業達成を阻止。２点リードの６回は、１死一、二塁からモンテロが３番手・石川に適時打を浴びせた。７回には中村奨が、船迫から今季２度目の１試合４安打となるダメ押しの６号２ランを放った。

先発の２年目左腕・高は、６回３失点で踏ん張った。１点リードの２回に岸田に逆転２ランを被弾。再びリードをもらった３回以降、５回まで得点を与えず。６回は先頭から連打で無死二、三塁のピンチを背負ったが、４番・岡本の遊ゴロの間に１点を失っただけ。８月１日の中日戦（バンテリンＤ）で初勝利を手にして以降、プロ４度目の先発で無傷の３勝目を手にした。