¡ÖÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹£±£¸£µ¡¥£µ¡×¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡¢°µ´¬¤Î¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½£³¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡ªºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°µ´¬¤Î¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Å»öÁ°¤Î½¸¹ç¡×¤Èµ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ð¥ì¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤È¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤µ¤ó¤È»£±Æ¤·¤¿Æ±¤¸¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤Þ¤ë¤Ç´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ê£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò£²Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹£±£¸£µ¡¥£µ¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ôÄ¶¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¡×¡Ö¡ô³¨Î¤¹á¤µ¤ó¤â¤Ã¤ÈÁ°Íè¤Æ¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥´¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡ªºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ä¤Ê¤¢¡×¡ÖÌÜ¤Î³«¤Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£