◆イースタン・リーグ 巨人２―１楽天（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の山瀬慎之助捕手が、決勝の１号ソロをたたき込んだ。

イースタン・楽天戦（Ｇタウン）に「９番・捕手」で先発出場。１点差の８回に同点に追いつき、なお２死走者なし、フルカウントから日当の高めに入った直球を強振。高々と上がった打球は左翼席へと飛び込む決勝弾となった。試合後はお立ち台に上がり、「１軍のレギュラーを一日でも早く取れるように」と意気込んだ。

山瀬のヒーローインタンビューは以下の通り。

―投手戦だったが、守備面では何を考えてプレーしていたのか。

「２軍でも素晴らしい投手がたくさんいるので、そのおかげで最少失点で防げたと思います」

―同点で迎えた８回の打席はどんな気持ちで迎えたか。

「２打席ヒットが出ていなかったので、なんとかつないでという思いでいました」

―打った瞬間の感触は。

「ジャイアンツタウンはあまりホームランが出ない球場なので、入ってくれと思いました。（相手の）守備を見てホームランだと確信して、うれしかったです」

―チームメートの出迎えはどうだった。

「チームも良い雰囲気でできていると思いますし、うれしかったです」

―チームはイースタン・リーグで首位。好調の秘訣（ひけつ）は。

「キャッチャーとしていろんなピッチャーを受けているんですけど、みんな本当にいいピッチャーで、僕も毎日勉強させてもらっています」

―明日以降へ向けて。

「（今季は）まだ一日も１軍登録されていなくて、いろんな悔しい気持ちを持って２軍でやっているんですけど、なんとか自分に負けずに頑張って１軍のレギュラーを一日でも早く取れるように頑張るので、応援よろしくお願いします」