【必見】「すみっコぐらしのおせち」は中身もお重も可愛すぎる〜!! 予約受付はじまったよ！

通信販売のベルメゾンネットより、すみっコぐらしのキャラクターおせちが今年も登場！ 2025年8月25日（月）から予約販売が開始されました。

【写真】お重も中身もかわいすぎ〜！「すみっコぐらしおせち」の詳しい仕様

おせち・三段重「すみっコぐらし」は、キャラクターのじょうよ饅頭などの可愛いメニューや定番のおせちメニューが、パステルブルーの三段重の重箱に盛り込まれています。

また卓上カレンダーなどのアイテムもセットになっており、ファンにはたまらない仕様です！

三段重に、子どもも楽しめる食材がぎっしり！

【一の重】和のお祝い重

「しろくま」のじょうよ饅頭と、みにっコがデザインされた三色団子入りです。

【二の重】和の味わい重

二の重には「ぺんぎん？」や「とんかつ」のじょうよ饅頭が入っています。

【三の重】お子さま重

「ねこ」と「とかげ」のじょうよ饅頭に加え、ハンバーグにのせたチーズや、かぼちゃコロッケにもすみっコぐらしのキャラクターがプリントされています。

おせち・三段重「すみっコぐらし」商品概要

〈販売価格〉23,900円(税込)

※早割前価格：8/25(月)〜9/30(火)までの期間は5％割引。ベルメゾンネットでの販売となります。国内製造。

〈賞味期限〉冷凍で2026年1月31日

〈重箱サイズ〉約22×11.5×14(高さ)cm

〈セット内容〉

・冷凍おせち1セット(3人前)

・卓上カレンダー1セット

・祝い箸5膳

・あいさつ状1枚

〈特定原材料〉卵・乳成分・小麦・えび

〈注意事項〉

※予約販売開始時間が遅れる可能性があり。積雪等天候の影響により、配送日に配達できない場合があり。沖縄全域、離島及び一部地域へは配送不可。別途クール手数料300円(税込)。商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があり。おせちはお重に盛り付けた状態で配送。一段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍が必要。解凍までの目安は約12〜16時間。

早期割引キャンペーン

8月25日(月)〜9月30日(火)までの期間限定で、5％割引が適用されます。

（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.