＜近居の義母が非常識＞3対1で嫁イジメ「冷たいわ〜！」私は悪者？なら反撃します！【第6話まんが】
私はキョウコ（30歳）。夫のソウイチ（35歳）と娘のモエカ（2歳）、そして生後1ヶ月の息子ハルキとの4人家族です。近所に住む義母（ミズエ）の干渉がはじまったのは、妊娠してからのこと。新型コロナウイルスやインフルエンザに罹っているのに構わずやってきたり、モエカを危険にさらしたり……。私たち夫婦は絶対に義母を頼らないと決めました。しかしハルキが生まれるとファミリーサポートを利用していることが義母にバレ、私は義実家に呼び出されました。
リビングには義母とともに、義母の姉であるヨシコさんと、仲良しのご近所さんがいました。義父は不在のようです。義母は自分が頼られないことを嫁のせいにして、ヨシコさんやご近所さんに愚痴りまくっているのでしょう。
ここにいる人たちは全員、私を悪者にしてきます。わざわざソウイチや義父のいない日に呼び出されて、3対1で責められているのです。これが義母の悪意でなかったら何なのでしょう。こうなったら反撃するしかありません。
ファミサポの利用を巡り、なぜか義母の姉であるヨシコさんや、義母と仲良しのご近所さんから責められている状況……。ワケが分かりません。義母本人から文句を言われるならまだしも、なぜ無関係のヨシコさんやご近所さんから？ 大勢で責めれば、私が屈するとでも思ったのでしょうか。
義母はいかにも傷ついたと言わんばかりに涙を流しています。ソウイチや義父のいない日を狙って3対1で責めてくるなんて……義母からの悪意を感じます。次は私のターン。遠慮なく言い返させてもらおうと思います。
原案・ママスタ 脚本・煮たまご 編集・井伊テレ子
リビングには義母とともに、義母の姉であるヨシコさんと、仲良しのご近所さんがいました。義父は不在のようです。義母は自分が頼られないことを嫁のせいにして、ヨシコさんやご近所さんに愚痴りまくっているのでしょう。
ここにいる人たちは全員、私を悪者にしてきます。わざわざソウイチや義父のいない日に呼び出されて、3対1で責められているのです。これが義母の悪意でなかったら何なのでしょう。こうなったら反撃するしかありません。
ファミサポの利用を巡り、なぜか義母の姉であるヨシコさんや、義母と仲良しのご近所さんから責められている状況……。ワケが分かりません。義母本人から文句を言われるならまだしも、なぜ無関係のヨシコさんやご近所さんから？ 大勢で責めれば、私が屈するとでも思ったのでしょうか。
義母はいかにも傷ついたと言わんばかりに涙を流しています。ソウイチや義父のいない日を狙って3対1で責めてくるなんて……義母からの悪意を感じます。次は私のターン。遠慮なく言い返させてもらおうと思います。
原案・ママスタ 脚本・煮たまご 編集・井伊テレ子