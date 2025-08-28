「お金を払って説教を聞くなんて…」上司との飲み会が“罰ゲーム”になった理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→楽しみにしていた上司との食事！まさかの説教タイム突入
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、上司との食事でモヤッとする出来事がテーマだ。
この「上司との食事」のエピソードは実体験かと尋ねると、「はい、数年前に実際に体験した話です。当時、部長とは飲み会でもあまり話したことがなかったので、この機会にコミュニケーションを取りたいと思い、嬉々として飲みに行きました。なのに…」と青木さんは語る。
上司との飲み会でモヤッとすることについて、「ありますねぇ。部下との飲みを『コミュニケーションを取る場』ではなく、『日頃の行いの説教をする場』と認識している上司は特にモヤッとしますね。偉いお坊さんくらいですよ、お金を払って説教を聞くのなんて」と、その不満を率直に述べた。
