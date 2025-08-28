「LAVAインターナショナル」が運営するエステサロンで口コミやクーポンにステルスマーケティングや有利誤認表示の疑いがあるとして、消費者庁が指摘しました。

消費者庁によりますとホットヨガスタジオなどで知られる「LAVAインターナショナル」が運営するエステサロンの「DanjoBi」と「MUQU」の2つの一部店舗は、利用客に対して、去年2月から今年6月の間に、サロン予約などを行うサイト「ホットペッパービューティー」の各店舗の口コミ投稿欄で、星5つの最高評価をつけることを条件に、次回の施術料金で500円を引いていた疑いがあるということです。

この口コミ投稿については、従業員も同様の投稿を行っていたということです。

運営会社は消費者庁から指摘された内容を認め、再発防止策などを盛り込んだ今後の対応についての計画を提出したということです。

この改善計画について消費者庁は、28日付で内容が十分だとして、認定しました。これによって、運営会社は措置命令や課徴金納付命令が免除されることになります。

「LAVAインターナショナル」は、「消費者庁によるご指摘を厳粛に受け止め、再発防止に取り組んでまいる所存です」などとコメントしています。