「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは今季１軍初昇格の森唯斗投手が先発。粘りの投球で５回４安打２失点。今季初勝利を挙げた。

初回に阪神・佐藤輝に先制２ランを許したが、二回２死二、三塁のピンチを無失点でしのぐと波に乗った。三回から五回は１人も走者を出さずに打者９人で抑え、打線の逆転劇を呼び込んだ。

森唯は２３年限りでソフトバンクを戦力外となり、２４年からＤｅＮＡへ。先発での勝ち星は、ソフトバンク時代の２３年９月３日・西武戦以来で、ＤｅＮＡ移籍後は初となった。

お立ち台では「とにかく楽しもうと思ってマウンドへ上がりました」と笑顔で振り返った森唯。最後に「親父が所用で来れてないので」と言い「やったよッ！！」と絶叫してメッセージを届けた。

森唯は前日２７日に取材に応じた際に「ここまで携わってきてもらった人には感謝していますし、ちょうど明日、お母さんと兄弟も見に来るので、一つ心残りなのが、親父が諸事情のため来られないので、ヒーローインタビュー上がってなんか言いたいなと思っています」と話していた。