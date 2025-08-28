ダイアナからWEB限定カラー登場♡オブリークトゥローファーに注目

洗練された女性の足元を彩る「ダイアナ」から、待望のWEB限定商品が登場しました。トレンド感のあるオブリークトゥのローファーに、今の気分にぴったりなクロエナメルとブロンズの新色がお目見え。オンラインショップ限定・数量限定での展開だから、特別感たっぷり。季節を問わず使える万能シューズで、あなたのスタイルを一層引き立ててくれます。

WEB限定カラーは2色展開

WEB限定カラーは、艶やかな「クロエナメル」と、上品な輝きが魅力の「ブロンズシュリンクハクゴールド」の2色。

どちらもオールシーズン活躍してくれるアイテムで、オンにもオフにもマッチします。ヒール高は約4cmで、長時間履いても疲れにくい設計。

クロエナメル

ブロンズシュリンクハクゴールド

サイズは22.0～25.5cmまで幅広く揃っています。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

Angellirの人気ブラ「ふんわりルームブラ」から肌馴染み新色登場♡

定番カラーも豊富にラインナップ

クロ

チョコレートフィグ

オーツミルク

シルバー

WEB限定カラーに加えて、一般販売カラーも4色展開。

シックな「クロ」、深みのある「チョコレートフィグ」、柔らかな印象の「オーツミルク」、華やかな「シルバー」と、シーンに合わせて選べる充実のバリエーション。

いずれも18,150円（税込）で、ダイアナらしい上質な仕立てが魅力です。大人の足元を美しく演出してくれる万能ローファーは、一足あると心強い存在になりそうです。

足元から季節を楽しむ一足を

ダイアナのWEB限定ローファーは、トレンド感と実用性を兼ね備えた大人のための特別な一足。限定カラーの特別感はもちろん、定番カラーの安定感も見逃せません。

オンライン限定・数量限定のため、気になるデザインは早めのチェックが◎。足元から新しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか♪