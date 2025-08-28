½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Î¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¿Í¡×¡Ö²Æ¤Î°¦»Ò¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡Ö²Æ¤Î°¦»Ò¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡1998Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤«¤é5Âç²ñÏ¢Â³Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¸µÁª¼ê¤Î¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎSUP¡£½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÆþ¿å¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥É¥ë¥Ü¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖºÇ¶á¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿åÃå¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥È¥í¤ÊÊÁ¤Î²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¿Í¡×¡Ö²Æ¤Î°¦»Ò¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¦»Ò¤µ¤ó¤ÏÀã¤¬ºÇ¹â¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¿å¾å¤âÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£