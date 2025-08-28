¡Ö¤Þ¤¸¾Â¤À¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡ª¡×»ÖÂº½ß¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ß¤ó¤Ê¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Ýî¤ß¤ë¡Ä¡×¡ÖÈà»á´¶¶¯¤¯¤Æ¹¥¤¡×
¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSSJ 2025 Âçºå¸ø±é¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSSJ 2025 Âçºå¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Íè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÅìµþ¸ø±éÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ªLOVE SSJ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢24Æü¤Ë¡ÖÅìµþ·úÊª Brillia HALL Ì§ÌÌ¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¤ªÎé¤ÈÆüº¢¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ß¤ó¤Ê¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Ýî¤ß¤ë¡Ä¡×¡ÖàÀ¸á½ß¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö½ß¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¤À¤è¡¼¡×¡ÖÈà»á´¶¶¯¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¾Â¤À¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£