■これまでのあらすじ

孫を望む義母の圧に耐えていた妻。しかし実は夫は義妹と交際していたのです。孫プレッシャーを与えに来た義母を撃退してくれたお隣さんと親しくなった妻は、夫の在宅勤務の日に限ってお隣さんの部屋に女性の声が漏れ聞こえていることを知ります。しかし、夫との関係に悩む妻に日ごろからアドバイスをくれていた義妹が相手だとは思いもしないのでした。



誰なの…？そういえば…あれ？動揺してコップを割ってしまった妻。なんとか平静を装うのですが、思考が乱れます。ぼんやりしながら洗濯機を回すうちに、昨晩溜めていたお風呂をまだ洗っていなかったことに気付きます。あんなもの、早く流してしまいたい…風呂場に入ると、ふとあるものが目に飛び込んだのです。(ぽん子)