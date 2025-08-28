9月1日の防災の日を前に、県内のスーパーで28日から備蓄商品の重点販売が始まりました。

ライフラインの停止に備え、日ごろから備蓄しておく「ローリングストック」とは？。

（店員）

「ローリングストックのお知らせ活動させていただいております。よかったら、手に取ってご覧ください」

災害が起きライフラインが止まった際に特に困るのが、飲料水や食料品です。

9月1日の防災の日にあわせ、県内の生活協同組合ララコープ9店舗では、備蓄商品に力を入れ販売しています。

家での災害への備えとして推奨されている「ローリングストック」。

普段の食品を少し多めに買い、賞味期限が近いものから消費し、消費した分を買い足していく方法です。

非常時でも食べ慣れたものを口にできるため、安心だといいます。

（買い物客）

「缶詰とかを買って、期限が切れる前に消費しようと思うけど、たまには切れてしまってます。若い人はいろいろな対処の仕方があるんじゃないかな」

また 災害時に役立つ「簡易トイレ」の作り方の説明も行われました。

（買い物客）

「なかなかこういうのって自分じゃできないから、いいなと思って。（防災まめ知識の紙)を帰って読んで、1回実行してみようかと思っている」

（ララなめし 下村 勇 店長）

「これからの季節は、台風などがよく発生すると思う。もしもの備えというところで家族と話し合う機会になればと取り組んでいる」

県内のララコープ9店舗で、9月3日まで備蓄商品が重点的に販売されるということです。