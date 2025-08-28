¡Ö¥Ó¥¸¥å²áµî°ì¡ª¡×22ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ª¤ª¤ª¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¤â¤Î¡×
²Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ä°¦¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡¸µ¡Ö=LOVE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ(22)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Þ¤È¤á¡£¤ªÍ§Ã£¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂ©È´¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¡ªºÇ¶á¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¤â¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Çò¿§Íá°á¤ËÇö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂÓ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÏÂÁõ»Ñ¤ä¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å²áµî°ì¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤¬¡ª¡×¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ª¤ª¤ª¤¤¡ª¡ª¡ª²ÚÔú¡ª¡ªÅØÎÏ¤Î»òÊª¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¹¥¤¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¡ª(¸ì×ÃÎÏ)¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Ç¯¸«¤¿Íá°á¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¡Ö´¶Æ°¤â¤Î¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£