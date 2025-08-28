【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】

料理時間ハンデマッチがバージョンアップ！

スタジオを飛び出し、実際のスーパーで買い出しを行う！

岡村率いる“凡人シェフ軍団”は予算1万円で持ち時間が75分、

一方、“鉄人シェフ”はたったの1,200円で持ち時間30分という究極のハンデマッチ！！

料理のテーマは“小籠包”。

ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？

【凡人シェフ軍団】

岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）

【鉄人シェフ】

関斉寛シェフ

【ゴチになります26 第16戦】

ゲストは伊藤沙莉さん＆イモトアヤコさん！

テーマは“夏の終わりの花火ゴチ”ということで

食事の間に色々な種類の花火を体験！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】味処 季布や

【住所】千葉県浦安市美浜1丁目9 浦安ブライトンホテル東京ベイ 2階

【電話番号】047-350-9095

【営業時間】

ランチ 11:30〜15:00 (L.O.14:00)

ディナー 17:30〜21:30 (L.O.20:00)

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】年中無休

【アクセス】



・JR京葉線／武蔵野線「新浦安駅」より 直結1分

【お店紹介】

炙る、炊く、蒸す、和える、そして素のまま -

素材の香りや食感、個性豊かな味わいを引き出すために、一つひとつの技に心を込めています。

その時季ならではの海・山・大地の恵みを、ぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：1万8000円

自腹額：14万1100円 白石麻衣 食事代支払い

おみや：3万6000円 小芝風花 おみや代支払い

1位せいや（−100円）1万7900円2位岡村隆史（＋300円）1万8300円3位伊藤沙莉（−1100円）1万6900円4位イモトアヤコ（−1400円）1万6600円5位増田貴久（＋1900円）1万9900円6位高橋文哉（−2400円）1万5600円7位小芝風花（＋3500円）2万1500円最下位白石麻衣（−3600円）1万4400円

>>ゴチレギュラー総支払額はこちら