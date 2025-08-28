ぐるナイ 伊藤沙莉・イモトアヤコと花火ゴチ＆料理ハンデマッチ2時間SP！！
【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】
料理時間ハンデマッチがバージョンアップ！
スタジオを飛び出し、実際のスーパーで買い出しを行う！
岡村率いる“凡人シェフ軍団”は予算1万円で持ち時間が75分、
一方、“鉄人シェフ”はたったの1,200円で持ち時間30分という究極のハンデマッチ！！
料理のテーマは“小籠包”。
ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？
【凡人シェフ軍団】
岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）
【鉄人シェフ】
関斉寛シェフ
【ゴチになります26 第16戦】
ゲストは伊藤沙莉さん＆イモトアヤコさん！
テーマは“夏の終わりの花火ゴチ”ということで
食事の間に色々な種類の花火を体験！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】味処 季布や
【住所】千葉県浦安市美浜1丁目9 浦安ブライトンホテル東京ベイ 2階
【電話番号】047-350-9095
【営業時間】
ランチ 11:30〜15:00 (L.O.14:00)
ディナー 17:30〜21:30 (L.O.20:00)
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】年中無休
【アクセス】
・JR京葉線／武蔵野線「新浦安駅」より 直結1分
【お店紹介】
炙る、炊く、蒸す、和える、そして素のまま -
素材の香りや食感、個性豊かな味わいを引き出すために、一つひとつの技に心を込めています。
その時季ならではの海・山・大地の恵みを、ぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：1万8000円
自腹額：14万1100円 白石麻衣 食事代支払い
おみや：3万6000円 小芝風花 おみや代支払い