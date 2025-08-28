『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』破滅の王子「DXテガナグール」登場! - KENNのセリフも収録
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXテガナグール」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「DXテガナグール」(7,150円)
「DXテガナグール」は、変身アイテムであり巨大ロボでもある「グーデバーン」が誕生した時の姿「テガナグール」を、DXなりきりロボ玩具として商品化したアイテム。
「DXグーデバーン」から成形色・塗装色を一新し、劇中初登場時のカラーを再現。CV：KENNによる印象的なキャラクターボイスも収録している。「DXグーデバーン」同様、本商品でも変身・必殺技遊びが可能。変身・必殺技音ともにテガナグール独自の音声が発動する。さらに、ロボ状態への変形遊び時も、独自の変形音＆必殺技音が楽しめる。
さらに玩具オリジナル遊びとして、別売りのDXテガソードやDXテガジューンとの合体遊びも可能。こちらもテガナグール独自の合体変形音＆必殺技音が発動する仕様となっている。。
セット内容は、テガナグール、センタイリング ゴジュウポーラー テガナグールver.。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
