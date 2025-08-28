人気アニメ「北斗の拳」トキ役や映画「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役などを務めた声優で芸能事務所「アプトプロ」の代表取締役社長・土師孝也（はし・たかや、本名加藤孝也＝かとう・たかや）さんが27日に心筋梗塞のため死去した。28日、同事務所が発表した。東京都出身、72歳だった。

事務所の公式サイトで「【訃報】土師孝也」として更新し、「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と伝えた。

今年は人気声優の訃報が相次ぎ、列島に悲しみが広がっている。

3月には「Dr.スランプ アラレちゃん」のみどり先生や「ミスター味っ子」の山岡みつ子の声を務めた声優の川浪葉子さんが腹膜播腫のため死去した。

8月にはゲーム「ときめきメモリアル」シリーズの如月未緒役などで知られる関根明子さんが亡くなった。24年以来、がんと闘病していた。

アニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役「怪盗セイント・テール」セイント・テール役などで知られる声優の櫻井智さんも8月に訃報が伝えられた。多臓器がんの悪化のため53歳の若さで亡くなった。

SNSには「好きな声優さんの訃報ほんまにショックすぎる」「最近声優さんの訃報多い」など悲しみの声が多数書き込まれていた。